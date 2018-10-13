Украинские музыканты и актеры написали письмо "московскому царю" (видео)

Известные украинцы снялись в ролике ко Дню защитника Украины.

Популярные музыканты и актеры снялись в ролике, посвященному Дню защитника Украины, и написали письмо "московскому царю".

Видео опубликовано на Facebook странице "Країна FM".

В съемках приняли участие Василий Вирастюк, Сашко Лирник, Виктор Бронюк, Александр Ярмола и многие другие.

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Актеры и певцы исполняют роли казаков, которые пишут известное письмо, однако в данном случае не турецкому султану, а "московскому шайтану".

"Главный контент - это письмо, написанное украинскими казаками в 1676 году, где все, слово в слово, подходит под настоящее, когда каждый украинский военный, который защищает нашу страну от врага на востоке, наверное, подписался бы под таким письмом! Мы изменили в тексте только адресата!", – говорится в подписи к видео.