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Надю Дорофееву с голым животом и в кожаных штанах раскритиковали в Instagram (фото)

14:41, 10 октября 2018
Общество
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Свой свежий снимок Дорофеева опубликовала в Instagram / Instagram Надя Дорофеева

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала фанатов новым горячим снимком. Артистка сфотографировалась в черных кожаных брюках и коротком топе, обнажающим живот.

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Свой свежий снимок Дорофеева опубликовала в Instagram.

"Не идёт, дёшево смотрится", "Тебе не идёт этот цвет", "По мне, блондой так себе!", "Я считаю, что блонд Наде не идет", - написали пользователи. 

В то же время многие подписчики похвалили фигуру певицы и отметили, что она отлично выглядит.

Как сообщал УНИАН, Лобода показала на фото неприличный жест - ее обвинили в сатанизме.

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Теги: #Надя Дорофеева