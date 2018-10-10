Надю Дорофееву с голым животом и в кожаных штанах раскритиковали в Instagram (фото)
14:41, 10 октября 2018Общество
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Артистка сфотографировалась в черных кожаных брюках и коротком топе, обнажающим живот.
Свой свежий снимок Дорофеева опубликовала в Instagram / Instagram Надя Дорофеева
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала фанатов новым горячим снимком. Артистка сфотографировалась в черных кожаных брюках и коротком топе, обнажающим живот.
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Свой свежий снимок Дорофеева опубликовала в Instagram.
"Не идёт, дёшево смотрится", "Тебе не идёт этот цвет", "По мне, блондой так себе!", "Я считаю, что блонд Наде не идет", - написали пользователи.
В то же время многие подписчики похвалили фигуру певицы и отметили, что она отлично выглядит.
Как сообщал УНИАН, Лобода показала на фото неприличный жест - ее обвинили в сатанизме.
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