"Сочная": Настя Каменских показала грудь в наряде с откровенным декольте

Черно-белое фото, опубликованное певицей в соцсети, собрало почти 100 тысяч лайков.

Украинская певица Настя Каменских выложила в сеть фотографии, на которых запечатлена в необычном наряде с глубоким декольте.

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Снимки артистка обнародовала в Instagram. На фото Каменских запечатлена в черных штанах с пайетками, в кофте с глубоким декольте и в необычном пиджаке, один из снимков — черно-белый.

Фото за 13 часов собрало более 100 тысяч лайков, его похвалили фанаты певицы. "Великолепная, грудь...", "Богиня!", "Сочная", "На Анджелину Джоли сдесь очень сильно похожа", - пишут фанаты звезды.

Ранее Настю Каменских раскритиковали за фото в купальнике.