"Сочная": Настя Каменских показала грудь в наряде с откровенным декольте
09:41, 22 августа 2018Общество
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Черно-белое фото, опубликованное певицей в соцсети, собрало почти 100 тысяч лайков.
Настя Каменских "засветила" грудь / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских выложила в сеть фотографии, на которых запечатлена в необычном наряде с глубоким декольте.
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Снимки артистка обнародовала в Instagram. На фото Каменских запечатлена в черных штанах с пайетками, в кофте с глубоким декольте и в необычном пиджаке, один из снимков — черно-белый.
Фото за 13 часов собрало более 100 тысяч лайков, его похвалили фанаты певицы. "Великолепная, грудь...", "Богиня!", "Сочная", "На Анджелину Джоли сдесь очень сильно похожа", - пишут фанаты звезды.
Ранее Настю Каменских раскритиковали за фото в купальнике.
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