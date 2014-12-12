В центре Киева полураздетые активистки призывали согреть бойцов АТО (фото)
21:06, 12 декабря 2014Общество
1 0
Девушки собирали деньги на теплую одежду для солдат.
В центре Киева полураздетые активистки призвали "согреть" солдат на Донбассе / Фото УНИАН
В пятницу, 12 декабря, в центре Киева провели акцию "Согрей солдата в АТО".
Читайте такжеВоенные заявляют, что поток волонтерской помощи в зону АТО сократился на 70%
Полураздетые активистки собирали деньги для покупки теплых вещей военнослужащим, которые находятся в зоне проведения АТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter