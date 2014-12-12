В центре Киева полураздетые активистки призывали согреть бойцов АТО (фото)

21:06, 12 декабря 2014
Общество
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Девушки собирали деньги на теплую одежду для солдат.

Фото УНІАН

В пятницу, 12 декабря, в центре Киева провели акцию "Согрей солдата в АТО".

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Полураздетые активистки собирали деньги для покупки теплых вещей военнослужащим, которые находятся в зоне проведения АТО.

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