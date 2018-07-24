"Персик!": Настя Каменских поразила поклонников новым нежным образом (фото)

Фото Насти Каменских собрало более 50 тысяч лайков.

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, порадовала фанатов новым фото.

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Певица показала в Instagram фото, на котором позирует в нежном образе: с зачесанными назад кудрявыми волосами и орхидеей в них. Также Каменских подчеркнула постройневшую фигуру леопардовой юбкой-карандашом.

"Красотка", "Шикарная", "Персик!", "Страшненькая стала", - пишут в комментариях под снимком.

Ранее Каменских опубликовала фото, на котором позирует в нижнем белье и прозрачных колготках. Исполнительца выступила в Юрмале.