"Персик!": Настя Каменских поразила поклонников новым нежным образом (фото)
09:14, 24 июля 2018Общество
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Фото Насти Каменских собрало более 50 тысяч лайков.
Каменских предстала в новом образе / фото instagram.com/kamenskux
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, порадовала фанатов новым фото.
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Певица показала в Instagram фото, на котором позирует в нежном образе: с зачесанными назад кудрявыми волосами и орхидеей в них. Также Каменских подчеркнула постройневшую фигуру леопардовой юбкой-карандашом.
"Красотка", "Шикарная", "Персик!", "Страшненькая стала", - пишут в комментариях под снимком.
Ранее Каменских опубликовала фото, на котором позирует в нижнем белье и прозрачных колготках. Исполнительца выступила в Юрмале.
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