"Персик!": Настя Каменских поразила поклонников новым нежным образом (фото)

09:14, 24 июля 2018
Общество
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Каменских предстала в новом образе / фото instagram.com/kamenskux

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Певица показала в Instagram фото, на котором позирует в нежном образе: с зачесанными назад кудрявыми волосами и орхидеей в них. Также Каменских подчеркнула постройневшую фигуру леопардовой юбкой-карандашом.

"Красотка", "Шикарная", "Персик!", "Страшненькая стала", - пишут в комментариях под снимком.

Ранее Каменских опубликовала фото, на котором позирует в нижнем белье и прозрачных колготках. Исполнительца выступила в Юрмале.

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Теги: #фото#Настя Каменских