Объявлено подозрение водителю грузовика, с участием которого произошло смертельное ДТП в Николаевской области

В Николаевской области вчера столкнулись микроавтобус и фура, в результате аварии погибли 5 граждан Беларуси, 12 человек получили травмы.

Водителю грузовика, с участием которого произошло смертельное ДТП в Николаевской области, объявлено о подозрении.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области. «Следователями Кривоозерского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области под процессуальным руководством Кривоозерского отдела Первомайского местной прокуратуры сегодня, 21 июля, объявлено о подозрении в совершении преступления 42-летнему водителю фуры, с участием которой произошла автокатастрофа на трассе вблизи пгт Кривое Озеро.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц», уточнили в полиции.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет

Также проведены транспортные экспертизы.

В полиции напомнили, что 20 июля произошло столкновение рейсового микроавтобуса Volkswagen, который ехал по маршруту «Одесса-Гомель», с белорусской регистрацией, и грузовика, стоявшего с правой стороны проезжей части.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров были доставлены в медучреждения. Все пострадавшие - граждане Беларуси.

Также вчера был задержан 42-летний водитель грузовика.

По состоянию на 21 июля девять граждан, пострадавших в результате аварии, вернулись в Беларусь.