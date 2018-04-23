В Одессе первой со сгоревших вспыхнула машина председателя местной "Люстрационной комиссии", полиция констатировала поджог (видео)

Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала, как к машине активиста приблизился неизвестный, пламя вспыхнуло после того, как он отошел.

В Одессе первым из четырех сгоревших сегодня на улице Маршала Говорова иномарок вспыхнул автомобиль, принадлежащий председателю общественной организации «Люстрационная комиссия Одесской области» Константину Цховребашвили, полиция констатировала поджог.

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Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, установлено, что рано утром в понедельник на автостоянке жилого комплекса «Академгородок» первым загорелся автомобиль Nissan X-Trail, который принадлежит указанному известному активисту.

По данным сотрудника регионального главка Нацполиции, камера наружного видеонаблюдения зафиксировала, как к данной машине приблизился неизвестный, а когда он отошел, сразу вспыхнуло пламя.

«Возможно, что на другие три иномарки, припаркованные рядом, огонь потом перекинулся. Сейчас устанавливаются все нюансы, назначен ряд экспертиз», - рассказал полицейский.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса ("умышленное уничтожение или повреждение имущества").

Как сообщал УНИАН, сегодня в 4.10 в Одессе поступило сообщение о возгорании на улице Маршала Говорова. Прибыв на место вызова, спасатели установили, что горят четыре автомобиля, припаркованные около 6-ти этажного жилого дома. Возгорание ликвидировано около 5.00 на общей площади 30 кв. м.

По словам жильцов дома № 10, возле которого были припаркованы машины, они услышали, как «что-то взорвалось». В результате ЧП полностью выгорели иномарки, в числе которых Ford Focus, Nissan X-Trail и Nissan Tida.