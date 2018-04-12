Украина сохранила свое место в клубе космических держав – Турчинов

Секретарь СНБО отметил, что потенциал украинского ракетостроения активно используется для решения вопросов нацбезопасности.

Украина сохранила свое место в клубе космических держав мира, которых не более десяти, наряду с США, странами ЕС, Индией и Китаем, и шаг за шагом возвращает себе позиции современного ракетного государства.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в своем поздравлении по случаю Дня работников ракетно-космической отрасли и Всемирного дня авиации и космонавтики, сообщает пресс-служба СНБО.

Читайте такжеТурчинов назвал ядерное разоружение Украины "исторической ошибкой"

«Несмотря на трудности, которые сегодня стоят перед Украиной, развитие ракетно-космической отрасли было и остается важным направлением для государства», - подчеркнул Турчинов.

Он напомнил, что Украина плодотворно сотрудничает с международными партнерами в реализации совместных проектов. Так, благодаря усилиям ученых и производственников, состоялся успешный запуск ракеты-носителя среднего класса Antares-230, которая вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus с грузом для Международной космической станции.

«Потенциал украинской школы ракетостроения активно используется при решении неотложных вопросов национальной безопасности и обороны Украины. Создаются современные военно-ракетные комплексы, которые способны обеспечить надежную защиту нашего государства», - отметил секретарь СНБО.

Он пожелал всем ученым, конструкторам, инженерам, рабочим, работающим в ракетно-космической отрасли, новых достижений и успехов, которые станут достойным продолжением лучших традиций и будут способствовать дальнейшему усилению позиций Украины как высокотехнологичной космической державы.

Напомним, сегодня, 12 апреля, в мире отмечают Международный день полета человека в космос. Праздник официально установлен ООН в 2011 году в честь 50 годовщины полета в космос Юрия Гагарина.