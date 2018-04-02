Центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы пробного ВНО

Для определения результатов пробного тестирования участники могут вносить ответы в сервис «Определить результаты пробного ВНО» до 3 апреля включительно.

Украинский центр оценивания качества образования в разделе «Пробное ВНО» разместил правильные ответы к заданиям пробного тестирования.

Участники оценивания могут сравнить свои ответы, зайдя на сайт УЦОКО, пишет Zaxid.net.

«Участники, которые принимали участие в пробном тестировании, могут проверить правильность выполнения заданий и высчитать количество набранных тестовых баллов», – говорится в сообщении.

Максимальное количество тестовых баллов, которое можно получить, выполнив все задания: история Украины – 94, математика – 62, биология – 80, география – 94, химия – 80, физика – 60, английский, немецкий, французский, испанский языки – 72.

Также в разделе размещены аудиофайлы по иностранным языкам к заданиям тестовой тетради части «Понимание речи на слух».

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Для определения результатов пробного тестирования участники могут вносить ответы в сервис «Определить результаты пробного ВНО» до 3 апреля включительно. Таблицы перевода тестовых баллов в шкалу 100-200 баллов и шкалу 1-12 будут размещены в разделе «Пробное ВНО» 6 апреля. Для тех, кто воспользуется сервисом определения результатов, информация о количестве набранных баллов будет размещена в персональном кабинете участника пробного тестирования 6 апреля.