Вышла на "10 минут": в Мариуполе мать закрыла детей в квартире и появилась только через три дня

27 летняя мать появилась в отделении полиции под вечер третьих суток и настаивала на том, что не покидала детей, а вышла на 10 минут в магазин.

В Мариуполе две девочки 8 и 3 лет и 11-месячный мальчик были покинуты матерью и закрыты в квартире. Дети не могли открыть двери, поэтому на подмогу были вызваны Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Было установлено, что две девочки 8 и 3 лет и 11-месячный мальчик были покинуты матерью и закрыты в квартире. Со слов старшей из девочек, мать ушла из дома три ночи назад, дверь за собой закрыла. Первые дни они ели суп и кашу, которые женщина оставила в холодильнике. 8-летний ребенок самостоятельно хлопотал на кухне и заботился о самых маленьких. Когда еда закончилась, голодные, они начали звать на помощь», – говорится в сообщении.

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Сообщается, что детей доставили в медучреждения Мариуполя.

27 летняя мать появилась в Левобережном отделении полиции под вечер третьих суток и настаивала на том, что не покидала детей, а вышла на 10 минут в магазин. О случившемся узнала от соседей.

Сейчас выясняются полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей".

Дети будут находиться в медицинском учреждении до принятия решение компетентных служб Левобережной районной администрации.