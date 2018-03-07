"Крым должен быть наш": Ирину Билык в Львове заставили признать Россию агрессором (видео, фото)

Перед началом концерта около сотни активистов националистических организаций собрались на площади перед Львовским театром оперы и балета и заблокировали вход в здание.

Ирина Билык признала Россию страной-агрессором, чтобы избежать срыва концерта во львовской Опере.

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Представители националистических организаций, которые заблокировали вход во Львовский театр оперы и балета, перед началом концерта зашли в гримерку Ирины Билык и потребовали у нее признать Россию страной-агрессором и признать оккупацию Крыма, сообщает zaxid.net.

"Мой муж является гражданином России, мой сын мог бы быть гражданином России, потому что у него папа - россиянин. Мы решили, что наш сын - украинец. Я знаю точно, что мой муж - не агрессор. Он, как и тысячи россиян, сочувствует Украине. То, что вы одним словом хотите подписать всех артистов под один шаблон, это неправильно. Можно говорить только о том, что политика России является агрессивной. Это неправильно и мы это осуждаем. Но в чем виноваты миллионы россиян, в том числе и мои родственники, которые там живут? Я не считаю, что простые люди, которые там живут, являются агрессорами. Да, политика России и ее политической элиты, является агрессивной по отношению к Украине. Да, Крым должен быть наш!", – заявила Ирина Билык в гримерке перед началом концерта.

Как пишет zaxid.net, перед началом концерта около сотни активистов националистических организаций, среди которых представители «Добровольческого движения ОУН», «Сопротивление Романа Шухевича» и «Дух нации», собрались на площади перед Львовским театром оперы и балета, где в 19:00 должен был начаться концерт Ирины Билык. Активисты заблокировали вход в театр.

По словам одного из организаторов акции протеста, представителя «Добровольческого движения ОУН» Антона Петривского, активисты не намерены препятствовать проведению концерта. Участники акции устроили перед входом в театр так называемый «коридор позора» – выстелили проход к театру фотографиями с войны. По этому "коридору" должны были заходить в театр посетители концерта.

По словам Антона Петривского, продюсер Ирины Билык Олег Збаращук спровоцировал активистов, когда стал на один из плакатов, которые были разложены на земле перед входом в театр. Следовательно праворадикалы решили блокировать вход в театр и не пускать поклонников Ирины Билык.

Около 19:40 посетителей начали пускать в театр, после того, как активисты заставили Ирину Билык признать Россию агрессором.