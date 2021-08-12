Если герои какого-то настоящего фильма или сериала по сюжету смотрели что-то по телевизору либо принимали участие в съемках - вероятно, это найдется на Nestflix.

В сети запустили сайт Nestflix - пародийную платформу, на которой собраны превью к различным выдуманным фильмам, сериалам и телешоу из реальных фильмов и сериалов.

Автор проекта - американская веб-дизайнер Линн Фишер. По ее словам, сейчас на сайте опубликованы более 400 синопсисов к вымышленным фильмам и сериалам, которые смотрели герои реальных лент.

"Какой ваш любимый фильм из фильма? Уверена, многие из вас любят "Ангелов с грязными душами" из "Один дома". А может быть, боевики великого Лукаса Ли из "Скотт Пилигрим против всех"? А что насчет шоу? Мне особенно нравится "Утка-тив" из "Гравити Фолз". И, конечно же, нельзя не упомянуть "Санрайз-Бэй" из "Шиттс-Крик", - отметила Фишер на своей странице в Twitter.

Все произведения на Nestflix разбиты по жанрам и категориям. Кроме того, на сайте есть функция "Вам также может понравиться", которая рекомендует похожие фильмы, сериалы и шоу.

Примечательно, что лого Nestflix визуально напоминает матрешек.

— Lynn Fisher (@lynnandtonic) August 11, 2021

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Автор: Катерина Комолова