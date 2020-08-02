Корабль Crew Dragon возвращается на Землю (онлайн-трансляция)

Корабль должен приводниться в Мексиканском заливе.

Американский космический корабль Crew Dragon c астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном возвращается на Землю.

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Трансляции ведут NASA и SpaceX.

Корабль отстыковался в 2:35 по киевскому времени. Планируется, что путь Crew Dragon до Земли займет 19 часов.

Корабль должен приводниться в Мексиканском заливе около берегов штата Флорида в воскресенье, 2 августа в 21:42 по киевскому времени. Это станет первым приводнением американского пилотируемого корабля с 1975 года.

По словам менеджера коммерческой программы полетов Стива Стича, точное место посадки зависит от погодных условий. Будут учитываться такие параметры, как высота волн, сила ветра, отсутствие осадков или грозового фронта, видимость и возможности для полетов вертолетов поисково-спасательных групп.

Как сообщал УНИАН, в мае в США двое астронавтов на борту коммерческого пилотируемого космического корабля компании SpaceX под названием Crew Dragon успешно взлетели в космос. 31 мая около 17:15 космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС.

Справка УНИАН. Впервые за 9 лет двое американских астронавтов отправятся на МКС не на российском "Союзе", а на американском корабле. NASA не разрабатывала новый корабль для полетов на МКС, а объявила конкурс среди частных компаний - в 2014 году в нем победили Boeing и SpaceX.

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При этом, тестовый полет Starliner, который разработала Boeing, был неудачным, зато тестовый запуск Сrew Dragon от Space X прошел успешно. В марте 2019 года состоялся первый полет Crew Dragon к МКС - испытательная миссия SpaceX Demo-1. Корабль доставил продукты на станцию и вернул нужные грузы на Землю. Вместо астронавтов на борту находился манекен в скафандре.

Аппараты Crew Dragon - многократные, но по контракту с NASA для доставки людей на станцию ​​их использовать только однократно. При этом SpaceX разрешено использовать эти же капсулы повторно для грузовых миссий на МКС.

Отметим, что стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обойдется NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.

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