Изучая эти захватывающие фотографии, ученые смогут узнать больше о составе и температуре марсианской атмосферы.

Марсоход-долгожитель NASA смог впервые четко зафиксировать марсианский закат. Curiosity запечатлел солнечные лучи и переливающиеся облака в виде панорам. Каждая из них была создана из 28 изображений, рассказывают в NASA.

На отправленных марсоходом на Землю кадрах впервые в истории четко зафиксированы солнечные лучи на Красной планете. Они пробиваются через ледяные облака.

Специалисты объясняют, что большинство марсианских облаков летают на высоте 60 километров от поверхности и состоят из льда. Но облака, зафиксированные марсоходом на этот раз, были на большей высоте, где особенно холодно, и состоят из углекислого газа или сухого льда.

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Как и на Земле, облака предоставляют ученым сложную, но важную для понимания погоды информацию. Изучая эти захватывающие фотографии, ученые смогут узнать больше о составе и температуре марсианской атмосферы, о ветрах внутри нее.

Марсоход Curiosity - чем известен

Curiosity находится на поверхности Красной планеты уже более 10 лет, его посадка на поверхности планеты состоялась 6 августа 2012 года.

Он является автономной химической лабораторией, которая способна проходить десятки километров и проводить анализ марсианских почв и компонентов атмосферы.

Благодаря этому аппарату Земля получила множество снимков Марса, в частности, чрезвычайно качественные. Подробные снимки Марса, сделанные Curiosity, обнаружили следы наводнений и паводков, которые происходили 4 млрд лет назад.

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