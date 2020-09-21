Ученые сделали снимок необычной галактики, значительную часть массы которой составляет так называемая "темная материя".
Фото было опубликовано на сайте обсерватории Хаббла. На снимке представлена галактика NGC 5585, которая находится в созвездии Большой Медведицы.
"Множество звезд, а также пылевые и газовые облака NGC 5585 составляют лишь небольшую часть общей массы галактики. Как и во многих галактиках, это несоответствие можно объяснить обильным невидимым присутствием темной материи", - говорится в сообщении.
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По данным ученых, звездный диск галактики простирается на 35 000 световых лет в поперечнике. По сравнению с галактиками аналогичной формы и размера, NGC 5585 выделяется заметно другим составом: она содержит гораздо большую долю темной материи.
Также вдоль слабых спиральных рукавов на снимке можно заметить горячие точки звездообразования. Эти области сияют ярко-синим цветом, разительно контрастируя с неизменно черным фоном космоса.
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