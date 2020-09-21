Загадочная галактика находится в созвездии Большой Медведицы.

Ученые сделали снимок необычной галактики, значительную часть массы которой составляет так называемая "темная материя".

Фото было опубликовано на сайте обсерватории Хаббла. На снимке представлена галактика NGC 5585, которая находится в созвездии Большой Медведицы.

"Множество звезд, а также пылевые и газовые облака NGC 5585 составляют лишь небольшую часть общей массы галактики. Как и во многих галактиках, это несоответствие можно объяснить обильным невидимым присутствием темной материи", - говорится в сообщении.

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По данным ученых, звездный диск галактики простирается на 35 000 световых лет в поперечнике. По сравнению с галактиками аналогичной формы и размера, NGC 5585 выделяется заметно другим составом: она содержит гораздо большую долю темной материи.

Также вдоль слабых спиральных рукавов на снимке можно заметить горячие точки звездообразования. Эти области сияют ярко-синим цветом, разительно контрастируя с неизменно черным фоном космоса.

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Перевод: Екатерина Лиманская