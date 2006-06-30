Porsche готовит самый быстрый автомобиль на планете (фото)

Компания Porsche хочет заняться разработкой нового суперкара, который сможет составить конкуренцию Bugatti Veyron. По информации издания Autocar, этот автомобиль планируется построить на базе Porsche Carrera GT, а его дебют может состояться в 2009 году.

Как стало известно британским журналистам, у Carrera GT позаимствуют полностью карбоновое шасси и некоторые другие узлы. Двигатель для суперкара, который предполагается назвать Porsche GT1, окончательно пока не выбран. Либо это будет основательно модернизированный V10 от Carrera GT, либо высокофорсированный и турбированный V8 от Cayenne. В любом случае, его расчетная мощность составит не меньше 950 лошадиных сил.

В сочетании с малым весом будущего автомобиля его расчетные скоростные характеристики выглядят впечатляюще - максимальная скорость машины составит более 406 километров в час. Это быстрее, чем 1001-сильный Bugatti Veyron. Правда, в самой компании Porsche информацию о создании нового суперкара подтверждать пока не торопятся.

Лента.ру