Mercedes распространил первые снимки нового купе (фото)

Компания Mercedes-Benz решила приоткрыть завесу тайны над самым большим купе в своем модельном ряду - Mercedes CL, и распространила первые фотографии своей будущей новинки. При этом официальная премьера автомобиля состоится заметно позже - не раньше осени текущего года.

Как сообщалось ранее, новое купе построено на платформе седана Mercedes S-Class последнего поколения. Габаритная длина автомобиля вплотную приближается к пяти метрам, что делает его одним из самых крупных в своем сегменте. У седана Mercedes CL позаимствует еще и все современные электронные системы безопасности, а также линейку моторов, включая V12 с двумя турбонагнетателями объемом шесть литров.

Нельзя не отметить и тот факт, что никакого внешнего сходства у нового купе с S-Class практически не наблюдается, за исключением, пожалуй, раздутых колесных арок. Зато новинка немного напоминает предыдущее этой модели, особенно характерной формой задней стойки кузова и задними фонарями.

Более детальная информация о новом Mercedes CL появится позже.

Лента.ру