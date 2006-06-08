Mercedes представил экстремальный кабриолет CLK DTM (фото)

Компания Mercedes-Benz распространила первую официальную информацию и фотографии экстремальной версии кабриолета Mercedes CLK, получившую имя CLK DTM AMG. Этот эксклюзивный автомобиль построен с применением гоночных технологий, апробированных немецкими специалистами в соревнованиях немецкого кузовного Чемпионата.

Экстремальный кабриолет Mercedes оснащается 5,5-литровым компрессорным мотором V8, мощность которого довели до 582 лошадиных сил. В паре с ним работает фирменная пятиступенчатая автоматическая КПП AMG-Speedshift, имеющая возможность ручного переключения передач при помощи кнопок на рулевом колесе. С нуля до ста километров в час CLK DTM ускоряется всего за четыре секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на 300 километрах в час

Стоит также отметить, что данная версия кабриолета оснащается полностью новой конструкцией задней подвески, регулируемыми по высоте гоночными амортизаторами, а все сайлент-блоки в подвеске этого автомобиля были заменены на более жесткие. Тормоза у CLK DTM также новые - композитные, с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми - сзади. Наконец, на задней оси автомобиля установлен многодисковый самоблокирующийся дифференциал, позволяющий эффективнее реализовать мощность, передаваемую на колеса.

Сами колеса здесь тоже новые - 19-дюймовые колесные диски спереди и 20-дюймовые сзади выполнены из специального сверхлегкого сплава. Шины для CLK AMG были разработаны компанией Dunlop с использованием тех же технологий, по которым создаются гоночные покрышки для болидов DTM.

Ряд изменений претерпел и салон автомобиля. Спереди появились настоящие спортивные "ковши", отделанные кожей и алькантарой, новое рулевое колесо, обшитое искусственной замшей, а передняя панель и центральный тоннель получили отделку из карбона и алюминия.

Стоит также отметит, что всего будет выпущено ровно 100 кабриолетов Mercedes CLK DTM, стоимость каждого из которых составит 277 тысяч евро. Однако представители AMG советуют потенциальным покупателям поторопиться - почти все автомобили этой серии уже распроданы.

Лента.ру