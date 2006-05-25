Новый Chrysler Sebring будет похож на 300C (фото)

Следующее поколение седана Chrysler Sebring, до выхода которого на рынок осталось чуть больше полугода, судя по всему, будет очень похож внешне на своего "старшего брата" Chrysler 300C. В первую очередь, это касается дизайна кузова с характерными массивными стойками кузова и хромированными акцентами, а также массивной формы багажника. При этом, новый Sebring получит несколько более округлые формы и отделку салона в более современном стиле.

Напомним, что новинка будет построена на той же платформе, что и Dodge Caliber. Однако Sebring будет оснащаться собственной линейкой моторов, включая шестицилиндровые бензиновые двигатели. Сборку нового седана планируется развернуть на том же заводе, где сейчас выпускают Dodge Caliber.

Между тем, производство нынешнего поколения Chrysler Sebring было полностью прекращено еще в середине мая, однако уже скоро выпуск таких машин будет возобновлен, но уже в России. Напомним, что производственные линии по выпуску этой модели были приобретены Горьковским автозаводом, который планирует собирать такие машины на собственных мощностях и под собственной маркой.

Лента.ру