Один из основателей Microsoft полетит в космос (фото)

Один из основателей компании Microsoft американский миллионер венгерского происхождения Чарльз СИМОНИ стартует на МКС 7 апреля в составе российско-американского экипажа.

"Я ставлю перед собой три основных цели - продвижение самой идеи полетов в космос, осуществление технических и научных экспериментов на МКС с целью приобщения детей и молодежи к космической деятельности", - сообщил пятый космический турист Ч.СИМОНИ, прибывший в Москву накануне на личном самолете, сообщает РИА «Новости».

В понедельник он приступает к финальному этапу тренировок в России. Старт космического корабля назначен на 7 апреля с космодрома Байконур.

"Я планирую провести на орбите эксперименты по заказу Европейского космического агентства, а также осуществить собственную научную программу, в частности, это медицинский эксперимент в области влияния радиации на человека. Также я буду фотографировать Землю и осуществлять видеосъемку на видеокамеру высокой четкости изображения (HDTV). Я не буду делать научных экспериментов для США", - отметил пятый космический турист. "Для Европейского космического агентства я буду осуществлять исследования в области влияния невесомости на кровь человека", - уточнил он.

Ч.СИМОНИ намерен взять с собой в 10-дневное космическое путешествие свой личный медальон (бэдж), а также флаги США, Венгрии и России. Он отметил, что на его исторической родине - Венгрии - с большим интересом относятся к предстоящему полету. "Я буду вторым венгром, летящим в космос, во время полета для меня будут организованы сеансы связи с радиостанциями, телеканалами, все новости можно будет смотреть на моем личном сайте", - отметил Ч.СИМОНИ.