Посольство США проверит, как потратили выделенные ими средства на сооружение ядерной установки в Харькове

Посольство США в Украине обратит внимание на расходование американских средств при сооружении установки «Источник нейтронов» в Харьковском физико-техническом институте.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 22 сентября, во время брифинга сказала Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Мари Йованович, комментируя информацию в СМИ об открытии уголовного производства по факту нецелевого использования инвестиций при сооружении установки.

«Мы об этом ничего не знаем, но большое спасибо, что вы рассказали об этом случае. Мы обратим на него внимание. Мы ценим свое сотрудничество с Харьковским регионом, как и со всей Украиной. Безусловно, нас интересует то, каким образом расходуются деньги американских налогоплательщиков. Поэтому мы хотим, чтобы деньги, которые приходят сюда, в Украину, распределялись и расходовались таким образом, который был указан», - подчеркнула Йованович.

Справка УНИАН. Строительство установки «Источник нейтронов» началось в 2013 году за счет более 70 млн долларов, выделенных США в обмен на вывоз из Украины всех запасов высокообогащенного урана.