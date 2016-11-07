Ученые изобрели топливо будущего из экскрементов (видео)

Ученые Тихоокеанской северо-океанской лаборатории в США разработали технологию изготовления топлива из человеческих экскрементов, пишет PNNL.

Издание отмечает, что преобразования экскрементов в топливо планируется с помощью гидротермального сжижения. Такой метод имитирует условия образования нефти.

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Такой способ предполагает, что экскременты нагревают до 650 градусов Цельсия в специальной трубке под высоким давлением. После этого они превращаются в горючую маслянистую жидкость.

По подсчетам ученых, экскременты, которые человек производит за год, хватит для получения 7,5-11 л топлива.

В лаборатории процесс получения топлива занял несколько секунд.