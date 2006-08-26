В Иране открылся завод по производству тяжелой воды

В иранском городе Арак, который находится примерно в 190 километрах к юго-западу от Тегерана, открылся завод по производству тяжелой воды, сообщает «РИА Новости».

В торжественной церемонии открытия принял участие президент Ирана Махмуд АХМАДИНЕЖАД.

На этом заводе планируют построить ядерный реактор. Плутоний, который является одним из видов побочной продукции реактора, может быть использован для создания ядерного оружия.

Страны Запада опасаются, что ядерная программа Ирана, которая, по заверениям Тегерана, является исключительно мирной, маскирует работы по созданию ядерного оружия.

31 августа объявлено ООН датой, после которой Иран должен прекратить работы по обогащению урана.

Представитель иранской ядерной отрасли сообщил журналистам, прибывшим в Арак, что Иран начнет производство тяжелой воды, но не запустит реактор. Он также сказал, что объект не имеет военного назначения.