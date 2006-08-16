Mitsubishi ведет разработку новой модели Lancer (фото)

Японский концерн Mitsubishi ведет разработку новой модели Lancer, которую планирует вывести в производство уже в 2008 году. Несмотря на обстановку секретности, скрыть новинку от объективов американских папарацци не удалось.

Детальной информации относительно авто до сих пор мало, но доподлинно известно, что его будут выпускать как модель 2008 года. Кроме того известно, что машина будет построена на платформе GS, которая является основой для уже известного Dodge Caliber.

По неподтвержденным пока данным, версия Evo X будет оснащена двигателем мощностью 300 л.с., а собственный вес автомобиля (с полной заправкой топливом, маслом и водой, но без веса пассажиров) будет легче, чем у нынешнего Evo.

Ytro.ru