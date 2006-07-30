Chrysler Sebring 2007 года оснастили дизельным двигателем (фото)

Прошло всего несколько дней с тех пор как на Британском автосалоне был представлен Chrysler Sebring 2007 модельного года, как автопроизводитель строит многочисленные планы насчет этой модели.

Представители Chrysler заявили, что среднеразмерный седан, который поступит на европейский рынок, будет оснащен дизельным двигателем. Это будет первый автомобиль D-класса от Chrysler Group, который будут оснащать агрегатами, работающими на дизельном топливе.

По сообщению компании, 2-литровый турбированный двигатель вырабатывает мощность в 140 л.с. и 229 Нм крутящего момента. Автомобиль будет комплектоваться 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Бензиновые двигатели тоже присутствуют – это 2-литровый 4-цилиндровый, а также 2,4-литровый и 2,7-литровый V6. Все эти агрегаты будут доступны европейским покупателям немного позже.

Autonews.ru