Kia представила будущий европейский бестселлер (фото)

Компания Kia Motors распространила первую информацию и официальные фотографии новейшей модели, разработанной специально для европейского рынка. Пока будущая новинка носит кодовое название Kia ED, однако уже известно, что она попадает в самый насыщенный в Европе сегмент "С", где ей придется конкурировать с Ford Focus, VW Golf, Opel Astra и Peugeot 307. Продажи этого автомобиля начнутся в декабре нынешнего года.

В основе Kia ED лежит новая платформа с колесной базой 2650 миллиметров, а габаритная длина хэтчбека составляет 4,2 метра. Разработкой новой модели занимался европейский дизайн-центр Kia, поэтому автомобиль получил современный дизайн кузова и интерьера, обширные возможности для трансформации салона и "европейские" настойки шасси. Первоначально для Kia ED предусмотрено четыре мотора - три бензиновых, объемом 1,4, 1,6 и 2,0 литра, а также полностью новый турбодизель с изменяемой геометрией крыльчатки нагнетателя, объемом 1,6 литра.

Как ожидается, официальный дебют пятидверного хэтчбека Kia состоится осенью текущего года на автомобильной выставке в Париже. Позже в линейке ED появится также трехдверный хэтчбек и универсал. Выпускать все эти автомобили планируется на первом европейском заводе Kia, расположенном в Словакии.

Лента. ру