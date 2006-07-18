Гибридный Mercedes S-Class появится в 2008 году (фото)

Представители компании Mercedes-Benz на этой неделе официально подтвердили информацию о том, что продажи гибридных модификаций Mercedes S-Class стартуют в начале 2008 года. Напомним, что прототип такого автомобиля был представлен минувшей осенью на автомобильной выставке во Франкфурте.

Его особенностью является одновременное использование бензинового 295-сильного мотора V6 объемом 3,5 литра, и 8,2-литрового электродвигателя, смонтированного заодно с коробкой передач. Этот мотор позволяет автомобилю сократить выбросы вредных веществ при движении в режиме "старт-стоп", например в пробке. Однако работать электродвигатель может только одновременно с двигателем внутреннего сгорания, "помогая" ему в некоторых ситуациях.

Первоначально гибридный S-Class появится в продаже на рынке США и Японии, и лишь спустя некоторое время - в Европе. Кроме того, вслед за самым роскошным Mercedes-Benz аналогичную силовую установку получат E-Class, а также внедорожники Mercedes ML и GL.

Напомним также, что одновременно с этим Mercedes-Benz, совместно с GM и BMW, занимается созданием полноценной гибридной силовой установки, в некотором смысле аналогичной используемой на автомобилях Lexus. В ней двигатель внутреннего сгорания и электромотор смогут работать независимо друг от друга, сократив тем самым потребление топлива и выбросы вредных веществ в атмосферу.

Лента.ру