"Страна в смартфоне" дала сбой: любой мог скинуть данные паспортов кандидатов на госслужбу
Пользователи сети обнаружили уязвимость на сайте, где происходит регистрация кандидатов на должности в госорганы.
Об этом сообщает Ain.
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Для того, чтобы устроиться на работу в госструктуру, надо заполнить анкету, резюме и загрузить свои документы.
Уязвимость позволяла любому пользователю просматривать и загружать эти документы, в том числе и паспортные данные зарегистрированных лиц.
Документы хранились в открытом доступе, без кодирования и были доступны простым перебором номеров документов в адресной строке в браузере: любой мог изменить число и получить данные другого клиента.
Служба безопасности уже решает проблему, после того как пользователи соцсетей начали массово жаловаться на имеющуюся лазейку для хакеров.
Как сообщал УНИАН, в американском штате Алабама вирус заблокировал работу систем больниц и базы данных трех больниц.