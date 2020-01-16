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"Страна в смартфоне" дала сбой: любой мог скинуть данные паспортов кандидатов на госслужбу

14:26, 16 января 2020
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Ain.

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Для того, чтобы устроиться на работу в госструктуру, надо заполнить анкету, резюме и загрузить свои документы.

Уязвимость позволяла любому пользователю просматривать и загружать эти документы, в том числе и паспортные данные зарегистрированных лиц.

Документы хранились в открытом доступе, без кодирования и были доступны простым перебором номеров документов в адресной строке в браузере: любой мог изменить число и получить данные другого клиента.

Служба безопасности уже решает проблему, после того как пользователи соцсетей начали массово жаловаться на имеющуюся лазейку для хакеров.

Как сообщал УНИАН, в американском штате Алабама вирус заблокировал работу систем больниц и базы данных трех больниц.

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