Уникальную диадему из скифского золота впервые показали в Харькове (видео)
10:19, 24 декабря 2019Наука и IT
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Экспонатам более двух с половиной тысячи лет.
Уникальную диадему из скифского золота впервые показали в Харькове
Уникальную диадему из скифского золота впервые показали в Харькове. В археологическом музее представили золотые украшения, глиняную посуду, фрагменты одежды и оружия.
Как говорится в сюжете ТСН, этим экспонатам более двух с половиной тысячи лет.
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Сенсационные находки ученые откопали этим летом на Бельском городище в Полтавской области. В одном из курганов наткнулись на настоящее скифское золото - диадему. В земли украшение пролежала сотню лет и сохранилась идеально.
Уникальным артефактом называют и бусину в виде жука-скарабея, которая, очевидно, попала к скифам из Египта.
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