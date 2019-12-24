Уникальную диадему из скифского золота впервые показали в Харькове (видео)

Экспонатам более двух с половиной тысячи лет.

Уникальную диадему из скифского золота впервые показали в Харькове. В археологическом музее представили золотые украшения, глиняную посуду, фрагменты одежды и оружия.

Как говорится в сюжете ТСН, этим экспонатам более двух с половиной тысячи лет.

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Сенсационные находки ученые откопали этим летом на Бельском городище в Полтавской области. В одном из курганов наткнулись на настоящее скифское золото - диадему. В земли украшение пролежала сотню лет и сохранилась идеально.

Уникальным артефактом называют и бусину в виде жука-скарабея, которая, очевидно, попала к скифам из Египта.