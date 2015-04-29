Россия признает грузовик "Прогресс" со знаменем Победы космическим мусором, он сгорит в атмосфере

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли.

"Скорее всего, установить полноценную связь с "Прогрессом" уже не удастся, поэтому транспортный корабль в ближайшее время может быть признан космическим мусором, угрожающим безопасности. Стыковки с МКС не будет. Двигатели из-за того, что неконтролируемое вращение остановить не удается, запускать рискованно. В режиме неконтролируемой закрутки корабль пролетает точно не менее недели, затем войдет в атмосферу и сгорит. Где - пока непонятно", - сказал собеседник агентства.

Читайте такжеРоссия из-за кризиса значительно урежет расходы на космосРанее Роскосмос сообщал, что на грузовике помимо стандартных грузов была копия знамени Победы и набор георгиевских ленточек. Также георгиевскую ленту нанесли на корпус ракеты.

8 апреля состоялась торжественная церемония передачи представителям космического ведомства копии штурмового флага, который в мае 1945 развевался над Рейхстагом. 14 апреля в Роскосмосе подтвердили, что Знамя Победы отправят на орбиту вместе с конфетами и георгиевскими ленточками.

После потери связи с грузовиком Роскосмос сообщил, что флаг уже находится на МКС, куда его доставили 27 марта.