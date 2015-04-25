Проект "Миротворец" прекратил работу "в текущем формате"

21:52, 25 апреля 2015
Наука и IT
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Проект "Миротворец", который занимался сбором личных данных террористов и сепаратистов, объявил о прекращении работы.

Сайт сейчас недоступен

Об этом сообщается в Твиттере проекта.

"Центр "Миротворец" прекращает свою деятельность в текущем формате. Заявление директора Центра. Подробности позже", - сказано в сообщении.

Читайте такжеГеращенко: на сайте по сбору данных о террористах обработаны данные о 9 тысяч боевиковПеред этим участники проекта заявили, что директор центра и администраторы сайта были вызваны на допрос в СБУ.

Сайт "Миротворец" сейчас недоступен.

Пророссийские силы обвиняют участников проекта в разглашении персональных данных убитых в Киеве Олеся Бузины и Олега Калашникова накануне убийства.

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