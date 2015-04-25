Проект "Миротворец" прекратил работу "в текущем формате"
21:52, 25 апреля 2015Наука и IT
9265
Проект "Миротворец", который занимался сбором личных данных террористов и сепаратистов, объявил о прекращении работы.
Сайт сейчас недоступен
Об этом сообщается в Твиттере проекта.
"Центр "Миротворец" прекращает свою деятельность в текущем формате. Заявление директора Центра. Подробности позже", - сказано в сообщении.
Читайте такжеГеращенко: на сайте по сбору данных о террористах обработаны данные о 9 тысяч боевиковПеред этим участники проекта заявили, что директор центра и администраторы сайта были вызваны на допрос в СБУ.
Сайт "Миротворец" сейчас недоступен.
Пророссийские силы обвиняют участников проекта в разглашении персональных данных убитых в Киеве Олеся Бузины и Олега Калашникова накануне убийства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter