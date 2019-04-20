Компания из ОАЭ разработала футуристический беспилотник

Автопроизводитель из Дубая представил полностью автономный электромобиль.

Дубайские компании W Motors и Iconiq Motors официально представили беспилотный автомобиль Muse на выставке Auto Shanghai.

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Полностью электрический беспилотник оснащен усовершенствованной информационно-развлекательной системой и «умными» бортовыми сервисами, а также инновационными широкими экранами, передает russianemirates.com.

Испытания Muse, созданного в партнерстве с дочерней компанией Iconiq Motors, будут проходить на дорогах Дубая в специально отведенных зонах, начиная с 2020 года. Производство автомобилей начнется в 2023 году.

Два больших экрана и четыре персональных планшета обеспечивают персонализированный опыт для водителей. Согласно заявлениям, Muse также оснащен самыми современными системами кибербезопасности.

W Motors сообщает, что благодаря четырем сиденьям, в том числе двум поворотным передним, автомобиль также можно превратить в мобильный конференц-зал.

«Электромобили и автономные транспортные средства - это и есть будущее, с этим не поспорить», - сказал Ральф Деббас, основатель и генеральный директор W Motors, - «По оценкам, к 2040 году электромобили будут занимать 40-50% мирового автомобильного рынка по сравнению с 3% сегодня. Совместно используемые транспортные системы, без сомнения, будут все больше лидировать в городских экосистемах будущего».

W Motors, основанная в 2012 году, является первым разработчиком спортивных автомобилей класса люкс на Ближнем Востоке.