Илон Маск второй раз в истории запустил свою тяжелую ракету Falcon Heavy (фото)

Первая ступень Falcon Heavy успешно вернулась на Землю.

Ускорители и первая ступень ракеты-носителя Falcon Heavy успешно вернулись на Землю. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

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По данным компании, оба ускорителя ракеты приземлились на площадки на мысе Канаверал. Как отмечается, первая ступень Falcon Heavy успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Как сообщал УНИАН, ранее пилотируемый аппарат Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС). Это был тестовый запуск, в дальнейшем корабль будет доставлять на МКС космонавтов.