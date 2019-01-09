В ОАЭ устанавливают радары для пешеходов

В оживленных районах столицы ОАЭ будут установлены радары для пешеходов.

Полиция Абу-Даби, столицы ОАЭ, начала установку новых радаров, предназначенных для пешеходов, в оживленных районах города.

Читайте такжеИскусственный интеллект заменит пограничников в аэропортах ОАЭ

На первом этапе радары, получившие название Hather («смотри в оба»), будут установлены возле школ. На втором этапе радарами оборудуют районы, которые регулярно перегружены пешеходами, передает gulfnews.com. По данным полиции Абу-Даби, радар оснащен двумя камерами, которые сканируют окрестности и оповещают пешеходов о том, когда безопасно переходить дорогу. Одновременно, устройство также предупредит автомобилистов, чтобы они остановились и уступили дорогу, когда люди переходят дорогу.

Если водитель не пропустит пешехода, камера отсканирует номер авто и передаст данные в полицию для начисления штрафа.

Предполагается, что новая мера снизит число ДТП с участием пешеходов. Полиция призвала автомобилистов замедлять движение транспортных средств на расстоянии не менее чем 5 м от дорожного знака с изображением школьного автобуса – для обеспечения безопасности школьников.