Изобретатель из Киевской области поставил шах и мат Маску: уже 15 лет ездит на электрическом внедорожнике (видео)

Когда Илон Маск еще только презентовал свою Теслу, мастер с Киевщины Рафик уже удивлял односельчан своим электросамураем.

Мастер с Киевщины Рафик уже 15 лет ездит на электрическом внедорожнике. Два часа заряда хватает на сотню километров поездки, если ехать со скоростью 70 км/час.

Как рассказывает программа "ДжеДАІ" на 2+2, изобретатель все это время совершенствовал модель, испытывая различные детали. Теперь он планирует создать электрический вездеход, способный двигаться по бездорожью на бешеной скорости 200-210 км/час. Работу начнет уже в начале лета. Приглашает в свою мастерскую неравнодушную к технике молодежь, чтобы передать им свои знания и навыки.

Как сообщал УНИАН, недавно в Харькове на соревнованиях внедорожников зрелищно давили машины.