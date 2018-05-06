Космический корабль SpaceX доставил на Землю образцы научных исследований с МКС

Это была уже четырнадцатая по счету миссия по отправке припасов и оборудования на МКС, осуществляемая с помощью транспортника Dragon.

Космический грузовой корабль Dragon компании SpaceX вернулся в субботу на Землю с Международной космической станции (МКС), доставив с борта орбитального комплекса около 1,8 тонны грузов.

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Успешное приводнение корабля было подтверждено в Twitter компании SpaceX.

Использованный в этот раз Dragon был запущен к МКС 2 апреля и пристыковался к орбитальному комплексу 4 апреля. Он доставил на борт станции груз массой 2,6 тонны, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов.

Это была уже четырнадцатая по счету миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществляемая с помощью Dragon.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на орбиту аппарат NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет.