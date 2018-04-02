"Умный город": журналисты проинспектировали технологии, которые облегчают жизнь испанцам (видео)
11:00, 02 апреля 2018Наука и IT
662
Внедрение новых систем, основанных на высоких технологиях, позволило создать 47 тысяч рабочих мест, получить доход в 36,5 млн евро и сэкономить 42,5 млн евро на расходе воды.
"Умный город" Барселона входит в десятку наиболее успешных систем в мире / УНИАН
Барселона оказалась в тройке мировых лидеров по внедрению концепции «умного города», которая гарантирует качество жизни его жителей.
Читайте такжеЖурналисты рассказали о жизни в городах, где технологии будущего работают уже сейчас
Столица Каталонии была особо отмечена за вовлечённость властей в трансформацию города, а также готовность горожан к продвижению изменений. Внедрение новых систем, основанных на высоких технологиях, позволило создать 47 тысяч рабочих мест, получить доход в 36,5 млн евро и сэкономить 42,5 млн евро на расходе воды.
Журналисты проинспектировали технологии, которые облегчают жизнь испанцам.
Система "умного города" пополняет бюджет Барселоны на десятки миллионов евро
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter