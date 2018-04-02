"Умный город": журналисты проинспектировали технологии, которые облегчают жизнь испанцам (видео)

Внедрение новых систем, основанных на высоких технологиях, позволило создать 47 тысяч рабочих мест, получить доход в 36,5 млн евро и сэкономить 42,5 млн евро на расходе воды.

Барселона оказалась в тройке мировых лидеров по внедрению концепции «умного города», которая гарантирует качество жизни его жителей. Читайте такжеЖурналисты рассказали о жизни в городах, где технологии будущего работают уже сейчас Столица Каталонии была особо отмечена за вовлечённость властей в трансформацию города, а также готовность горожан к продвижению изменений. Внедрение новых систем, основанных на высоких технологиях, позволило создать 47 тысяч рабочих мест, получить доход в 36,5 млн евро и сэкономить 42,5 млн евро на расходе воды. Журналисты проинспектировали технологии, которые облегчают жизнь испанцам.

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