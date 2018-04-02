"Умный город": журналисты проинспектировали технологии, которые облегчают жизнь испанцам (видео)

11:00, 02 апреля 2018
Наука и IT
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&quot;Умный город&quot; Барселона входит в десятку наиболее успешных систем в мире / УНИАН

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Столица Каталонии была особо отмечена за вовлечённость властей в трансформацию города, а также готовность горожан к продвижению изменений. Внедрение новых систем, основанных на высоких технологиях, позволило создать 47 тысяч рабочих мест, получить доход в 36,5 млн евро и сэкономить 42,5 млн евро на расходе воды.

Журналисты проинспектировали технологии, которые облегчают жизнь испанцам.

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Теги: #Барселона#технологии