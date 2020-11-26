Котлетки из рыбы, независимо от способа приготовления, получаются нежными и ароматными.

Рыбные котлеты – очень вкусное, нежное и аппетитное домашнее блюдо.

Такие котлетки можно не только жарить, но также готовить в пароварке, мультиварке, в духовке и на гриле. Использовать для них можно абсолютно любую рыбу – даже из недорогих сортов получатся ароматные и сочные котлеты.

Котлеты рыбные "Монастырские"

Рыба (можно любую) - 600 г

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Крахмал картофельный - 1 ст. л.

Хлопья овсяные - 1 ст. л.

Соевый соус - 1 ст. л.

Соль, молотый черный перец - по вкусу

Лук нарезать кубиками, морковь – натереть на маленькой терке. Обжарить овощи в небольшом количестве растительного масла. Когда они начнут поджариваться, влить соевый соус. Перемешать и дать жидкости полностью испариться.

Читайте такжеВкусные равиоли: как приготовить ароматно-аппетитное блюдоКусочки рыбы (филе) произвольно порезать и выложить в чашу блендера. Пробить до однородной массы.

Добавить обжаренные овощи. Часть овощей можно оставить для начинки или же все добавить к фаршу. Пробить фарш с овощами блендером.

Выложить фарш в миску. Добавить соль, перец, крахмал и хлопья. Вымесить тщательно фарш и отправить в холодильник на 20 минут. За это время хлопья разбухнут и впитают в себя лишнюю влагу из фарша и рыбные запахи.

Достать фарш из холодильника и влажными руками сформировать котлеты. По желанию обвалять котлеты в муке или панировочных сухарях (можно все, а можно – лишь часть).

Выложить на ладонь фарш, расплющить его и выложить в центр чайную ложку обжаренных овощей, защепить шов.

Сковороду хорошо прогреть и обжарить котлеты с двух сторон до золотистой корочки на масле. Затем огонь убавить, влить 70 мл воды и тушить котлеты до готовности при закрытой крышке.

Копченые рыбные котлеты томатной заливке

Филе рыбное - 400 г

Морковь (крупная) - 1 шт.

Сыр колбасный - 75 г

Соль - по вкусу

Петрушка сушеная - 3 ч. л.

Для заливки

Томатная паста - 70 г

Сахар-1,5 ч. л. (по вкусу)

Соль - по вкусу

Чеснок - 2 зубчика

Вода - 200 мл

Рыбу разделать на филе, извлечь кости. Пробить в блендере. Добавить сушеную петрушку.

Морковь натереть на мелкой терке, протушить на сковородке с небольшим количеством воды, до полного ее испарения. Охладить и добавить к фаршу.

Колбасный сыр натереть на мелкой терке. Добавить в фарш, размешать руками. Посолить по вкусу и снова руками вымесить фарш.

Приготовление заливки. Томатную пасту развести водой. Добавить соль, сахар по вкусу. Чеснок натереть на мелкой терке или пропустить через пресс. Добавить его в заливку.

Из фарша слепить котлеты нужного размера. Отбить их об руки до гладкости, выложить в антипригарную форму, чтобы они не касались друг друга. Залить томатной заливкой, обязательно поливая котлеты сверху.

Отправить в разогретую до 180°С духовку. Готовить до почти полного испарения заливки. Подавать рыбные котлеты с зеленью и гарниром.

Диетические паровые рыбные котлеты

Филе рыбное (любая морская белая или красная рыба) - 400 г

Морковь - 1 шт.

Лук белый - 1 шт.

Соль морская, перец черный молотый - по вкусу

Яйцо куриное - 1 шт.

Перец душистый - 1 шт.

Гвоздика - 1 шт.

Лист лавровый - 2 шт.

Растительное масло - 1 ч. л.

Овощи помыть и почистить. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. Рыбу нарезать на небольшие куски.

Читайте такжеСочные печеночные котлеты: как приготовить вкусное блюдоПереложить все в блендер, посолить, поперчить и добавить яйцо. Измельчить до состояния фарша. По желанию можно добавить ложку семолины или манки.

Налить воду в чашу мультиварки, посолить ее, поперчить, добавить лавровый лист, гвоздику и душистый перец.

Силиконовые формочки слегка смазать маслом, выложить в каждую по 2 ст. л. рыбного фарша, готовить в режиме "Варка на пару" 20 минут. По желанию можно в середину котлетки положить маленький кусочек сливочного масла.

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Автор: УНИАН