Рыбные котлеты – очень вкусное, нежное и аппетитное домашнее блюдо.
Такие котлетки можно не только жарить, но также готовить в пароварке, мультиварке, в духовке и на гриле. Использовать для них можно абсолютно любую рыбу – даже из недорогих сортов получатся ароматные и сочные котлеты.
Котлеты рыбные "Монастырские"
- Рыба (можно любую) - 600 г
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Крахмал картофельный - 1 ст. л.
- Хлопья овсяные - 1 ст. л.
- Соевый соус - 1 ст. л.
- Соль, молотый черный перец - по вкусу
Лук нарезать кубиками, морковь – натереть на маленькой терке. Обжарить овощи в небольшом количестве растительного масла. Когда они начнут поджариваться, влить соевый соус. Перемешать и дать жидкости полностью испариться.
Читайте такжеВкусные равиоли: как приготовить ароматно-аппетитное блюдоКусочки рыбы (филе) произвольно порезать и выложить в чашу блендера. Пробить до однородной массы.
Добавить обжаренные овощи. Часть овощей можно оставить для начинки или же все добавить к фаршу. Пробить фарш с овощами блендером.
Выложить фарш в миску. Добавить соль, перец, крахмал и хлопья. Вымесить тщательно фарш и отправить в холодильник на 20 минут. За это время хлопья разбухнут и впитают в себя лишнюю влагу из фарша и рыбные запахи.
Достать фарш из холодильника и влажными руками сформировать котлеты. По желанию обвалять котлеты в муке или панировочных сухарях (можно все, а можно – лишь часть).
Выложить на ладонь фарш, расплющить его и выложить в центр чайную ложку обжаренных овощей, защепить шов.
Сковороду хорошо прогреть и обжарить котлеты с двух сторон до золотистой корочки на масле. Затем огонь убавить, влить 70 мл воды и тушить котлеты до готовности при закрытой крышке.
Копченые рыбные котлеты томатной заливке
- Филе рыбное - 400 г
- Морковь (крупная) - 1 шт.
- Сыр колбасный - 75 г
- Соль - по вкусу
- Петрушка сушеная - 3 ч. л.
Для заливки
- Томатная паста - 70 г
- Сахар-1,5 ч. л. (по вкусу)
- Соль - по вкусу
- Чеснок - 2 зубчика
- Вода - 200 мл
Рыбу разделать на филе, извлечь кости. Пробить в блендере. Добавить сушеную петрушку.
Морковь натереть на мелкой терке, протушить на сковородке с небольшим количеством воды, до полного ее испарения. Охладить и добавить к фаршу.
Колбасный сыр натереть на мелкой терке. Добавить в фарш, размешать руками. Посолить по вкусу и снова руками вымесить фарш.
Приготовление заливки. Томатную пасту развести водой. Добавить соль, сахар по вкусу. Чеснок натереть на мелкой терке или пропустить через пресс. Добавить его в заливку.
Из фарша слепить котлеты нужного размера. Отбить их об руки до гладкости, выложить в антипригарную форму, чтобы они не касались друг друга. Залить томатной заливкой, обязательно поливая котлеты сверху.
Отправить в разогретую до 180°С духовку. Готовить до почти полного испарения заливки. Подавать рыбные котлеты с зеленью и гарниром.
Диетические паровые рыбные котлеты
- Филе рыбное (любая морская белая или красная рыба) - 400 г
- Морковь - 1 шт.
- Лук белый - 1 шт.
- Соль морская, перец черный молотый - по вкусу
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Перец душистый - 1 шт.
- Гвоздика - 1 шт.
- Лист лавровый - 2 шт.
- Растительное масло - 1 ч. л.
Овощи помыть и почистить. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. Рыбу нарезать на небольшие куски.
Читайте такжеСочные печеночные котлеты: как приготовить вкусное блюдоПереложить все в блендер, посолить, поперчить и добавить яйцо. Измельчить до состояния фарша. По желанию можно добавить ложку семолины или манки.
Налить воду в чашу мультиварки, посолить ее, поперчить, добавить лавровый лист, гвоздику и душистый перец.
Силиконовые формочки слегка смазать маслом, выложить в каждую по 2 ст. л. рыбного фарша, готовить в режиме "Варка на пару" 20 минут. По желанию можно в середину котлетки положить маленький кусочек сливочного масла.
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