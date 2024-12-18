Из этой части рыбы получаются ресторанные блюда.

Мороженые хребты лосося можно купить в любом рыбном магазине. Стоят они в несколько раз дешевле филе или тушки красной рыбы, но так же полезны и питательны. Посмотрите, сколько вкусных блюд можно из них приготовить.

Уха из хребтов лосося

Наваристый бульон с красной рыбой вряд ли можно назвать невкусным блюдом, но для его приготовления не обязательно покупать целую тушку или филе - достаточно хребтов.

Ингредиенты:

Видео дня

один хребет лосося;

два с половиной литра воды;

три-четыре картофелины;

по одной штуке лука и моркови;

перец душистый горошком;

перец черный горошком;

щепотка кориандра;

один лавровый лист;

соль, перец;

зелень.

Ароматный суп из хребтов лосося из хребтов лосося готовится очень просто - сначала нужно подготовить хребет. Промыть его, убрать хвост и плавники, удалить кожу, на которой есть чешуя. Разрезать на несколько кусочков, выложить в кастрюлю и залить холодной водой. Поставить на огонь, довести до кипения, затем перемешать, накрыть крышкой и варить на малом огне 40 минут, не забывая снимать пену.

По истечение этого времени достать хребты из кастрюли, выложить их на тарелку. Процедить через марлю бульон, снова поставить его на плиту. Почистить картофель, лук, морковь. Картофель и лук нарезать кубиками, морковь натереть. Все овощи выложить в бульон, варить 15 минут. С хребта снять мякоть, добавить в кастрюлю к остальным ингредиентам. Туда же положить лавровый лист, перец душистый и горошком. Посолить, поперчить, накрыть крышкой, варить еще 15 минут. Готовое блюдо подавать к столу, украсив зеленью.

Хребты лосося в духовке с травами

Еще один шикарный вариант, как приготовить хребты красной рыбы - это запечь их вместе с ароматными травами.

Ингредиенты:

один хребет лосося;

две щепотки соли;

смесь сухих трав на ваш вкус;

оливковое масло.

Этот рецепт очень простой, ведь все, что вам нужно - это тщательно вымыть хребет, обрезать все ненужные части, то есть плавники, хвост и чешую. Затем нарезать рыбу порционными кусками, смазать сливочным маслом, натереть солью и посыпать травами. Выложить в форму для запекания, застеленную фольгой, и отправить в разогретую духовку на 20 минут, готовить при 180 градусах.

По такому же принципу можно приготовить хребты лосося в духовке с картошкой, но тогда вам придется вместе с рыбой выложить в форму для запекания нарезанный кружками овощ, а время готовки увеличить до 40 минут.

Хребты лосося на сковороде в кляре

Для чего используются обрезки лосося смекалистыми хозяйками - так это для приготовления второго блюда в кляре.

Ингредиенты:

один хребет лосося;

два яйца;

одна столовая ложка воды;

две столовых ложки муки;

соль, перец;

лимонный сок.

Так же, как и в предыдущих рецептах, вам нужно подготовить рыбу. Для этого необходимо срезать плавники и хвост, убрать кожу с чешуей. Затем нарезать хребет порционными кусками, полить лимонным соком, посолить и поперчить.

Вбить яйца в глубокую емкость, перемешать вилкой. Добавить муку и воду, еще раз перемешать, чтобы получился кляр. Налить на сковороду подсолнечное масло, разогреть. По очереди порционные куски хребтов лосося нужно окунать в кляр, а потом класть на сковороду. Жарить на среднем огне, периодически переворачивая, чтобы образовалась румяная корочка.

Вас также могут заинтересовать новости: