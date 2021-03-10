"Слуга народа" обещала опубликовать результаты опроса от Зеленского после парламентских выборов, но до сих пор этого не сделала.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал "странной историей" объявление окончательных результатов проведенного во время парламентских выборов "опроса от президента".

Об этом он заявил в интервью Данилу Мокрику на hromadske.

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Журналист поинтересовался у Корниенко, когда ждать результатов "5 вопросов от Зеленского".

На что депутат ответил: "Мы планировали это сделать, но почему-то не сделали. Вот я думаю, что это надо сделать, что это дело чести там... для партии. Может, мы это подвяжем к сдаче отчета. Чтобы в этом была какая-то последовательность".

На вопрос, что же помешало вовремя опубликовать результаты, политик отметил, что в этом "нет никакого умысла".

"Видимо, оно уже немножко отошло на второй план. Мы начали заниматься имплементацией этого (других законопроектов – УНИАН), и это оказалось интереснее, чем обсуждать там... Ну, результаты почти такие же (по сравнению с предыдущими данными – УНИАН). Где-то там будут в сотых...", - заявил Корниенко.

Результаты всеукраинского президентского опроса правящая фракция "Слуга народа" обещала опубликовать после парламентских выборов еще в ноябре.

Пять вопросов от Зеленского

25 октября в Украине состоялись местные выборы. Одновременно с ними проводился общенациональный опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Каждому украинцу предлагали ответить на пять вопросов: поддерживает ли он введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах; поддерживает ли создание на Донбассе свободной экономической зоны; нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300 человек; поддерживает ли гражданин легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжело больных; нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

6 ноября в пресс-службе Окружного административного суда Киева сообщили, что в ОАСК поступил иск к президенту Украины Владимира Зеленского и партии «Слуга народа». В нем просят отменить результаты всеукраинского опроса, проведенного 25 октября. "По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины", - заявили в суде.

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Автор: Яна Ставская