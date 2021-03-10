Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал "странной историей" объявление окончательных результатов проведенного во время парламентских выборов "опроса от президента".
Об этом он заявил в интервью Данилу Мокрику на hromadske.
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Журналист поинтересовался у Корниенко, когда ждать результатов "5 вопросов от Зеленского".
На что депутат ответил: "Мы планировали это сделать, но почему-то не сделали. Вот я думаю, что это надо сделать, что это дело чести там... для партии. Может, мы это подвяжем к сдаче отчета. Чтобы в этом была какая-то последовательность".
На вопрос, что же помешало вовремя опубликовать результаты, политик отметил, что в этом "нет никакого умысла".
"Видимо, оно уже немножко отошло на второй план. Мы начали заниматься имплементацией этого (других законопроектов – УНИАН), и это оказалось интереснее, чем обсуждать там... Ну, результаты почти такие же (по сравнению с предыдущими данными – УНИАН). Где-то там будут в сотых...", - заявил Корниенко.
Результаты всеукраинского президентского опроса правящая фракция "Слуга народа" обещала опубликовать после парламентских выборов еще в ноябре.
Пять вопросов от Зеленского
- 25 октября в Украине состоялись местные выборы. Одновременно с ними проводился общенациональный опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.
- Каждому украинцу предлагали ответить на пять вопросов: поддерживает ли он введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах; поддерживает ли создание на Донбассе свободной экономической зоны; нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300 человек; поддерживает ли гражданин легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжело больных; нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
- 6 ноября в пресс-службе Окружного административного суда Киева сообщили, что в ОАСК поступил иск к президенту Украины Владимира Зеленского и партии «Слуга народа». В нем просят отменить результаты всеукраинского опроса, проведенного 25 октября. "По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины", - заявили в суде.
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