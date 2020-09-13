Фокин и Ермак нашли общий язык относительно того, как закончить войну на Донбассе.

Внучка первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина Мария рассказала, как ее дед получил должность первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом она сообщилав программе «Светская жизнь» на канале «1+1».

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«Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим. Он не знал, что Андрей Ермак — это мой хороший друг детства. И Андрюше раз тоже была нужна помощь — помочь в ситуации», — рассказала она в программе Светская жизнь на канале 1+1.

По ее словам, Фокин и Ермак нашли общий язык относительно того, как закончить войну на Донбассе.

«У дедушки всегда были амбиции. Он — серый кардинал. Он всегда за камерой, он не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей — как они могут закончить эту войну», — сказала Мария Фокина.

Свои личные отношения с Ермаком она назвала теплыми и дружескими.

«Мы с Андреем Борисовичем дружим с 18 моих лет. Видимся очень часто. У нас теплые дружеские отношения», — рассказала Мария Фокина.

Кто такой Витольд Фокин

Витольд Фокин родился в 1932 году в Днепропетровской области. При власти коммунистов был членом комиссии Коммунистической партии (КПУ) в 1976-1981 годах, членом ЦК КПУ в 1981-1991 годах, депутатом Верховной Рады СССР 11-го созыва в 1988-1989 годах.

С 1990 по 1992 годы - при президентстве Леонида Кравчука - был премьер-министром Украины. Одним из первых получил мандат народного депутата Рады уже независимой Украины.

Фокин был среди подписантов соглашения правительств Беларуси, Украины и России.

В 1993 году Фокин был президентом Международного Фонда гуманитарных и экономических связей Украины с Россией.

Хронология событий

28 июля стало известно, что экс-президент Кучма решил прекратить участие в работе ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Президент Зеленский отметил, что он с уважением относится к решению Кучмы и поблагодарил его за работу во главе украинской делегации в ТКГ.

29 июля Зеленский сообщил, что на должность нового главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются кандидатуры действующего первого заместителя председателя украинской делегации, вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, первого президента Украины Кравчука и еще нескольких человек.

30 июля Зеленский назначил Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске.

4 августа первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность «координатора коммуникаций всех сторон» в составе ТКГ.

5 августа в Офисе президента сообщили, что Фокин планирует определиться со своим возможным участием в работе украинской делегации в ТКГ до конца текущей недели.

18 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации по Донбассу (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

В одном из своих недавних интервью Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что высказывания Фокина относительно "особого статуса" для всего Донбасса и амнистии боевиков не отражают официальной позиции делегации Украины. По словам Ермака, большинство позиций, которые высказал Фокин, по сути, отражают положения первых и вторых Минских договоренностей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что заявления Фокина относительно "особого статуса" для всего Донбасса и общей амнистии боевиков не отвечают национальным интересам Украины и являются провокационными.

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Автор: УНИАН