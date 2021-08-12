Жители страны возмущены тем, что продавцы говорят не на казахском и устраивают скандалы из-за языкового вопроса.

В Казахстане разгорелся скандал из-за русского языка. Жители страны заставляют продавцов извиняться за то, что те не говорят на казахском, а всех россиян они дразнят "гастарбайтерами".

Активисты Казахстана устраивают рейды по магазинам и общественным заведениям, они снимают свои "проверки" на видео, которые потом публикуются на YouTube.

Так, местные жители негативно относятся к тому, что в Казахстане люди говорят на русском языке. Они проверяют надписи на этикетках и следят, чтобы госслужащие и все продавцы говорили исключительно на казахском.

В одном из магазинов страны покупательница была сильно возмущена тем, что продавщица не говорила с ней на казахском, объясняя свою позицию словами о "двуязычном" государстве.

Более того, активисты заставляют русскоязычных извиняться не только за их язык, но и за то, что они приписывают РФ все заслуги за "создание" Казахстана. Языковой скандал начал набирать обороты, в результате чего реагировать на инцидент пришлось политикам страны.

Читайте также"Совковость" в прошлом: в Минобороны рассказали о сценарии парада на День НезависимостиВласти Казахстана называют языковые рейды "пещерным национализмом", однако активисты с такими словами не согласны. Создатели движения не собираются останавливаться на достигнутом и планируют продолжать свои рейды по магазинам Казахстана.

Жители страны хотят добиться того, чтобы приезжие на заработки россияне уважали язык и традиции Казахстана.

Ранее УНИАН уже сообщал о другом скандале из-за русского языка. Девушку, которая выиграла титул "Мисс Молдова", назвали "вонючей русской" и избили сумкой.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко