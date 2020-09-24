По словам главы украинской делегации, физическое присутствие сторон для участия в заседании ТКГ, исходя из нынешних реалий, не является обязательным.

Перенос встречи Трехсторонней контактной группы из Минска в другое место не обсуждалось, а само место не имеет значения для встреч в формате видеоконференций.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, комментируя слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что переговоры ТКГ в Минске не имеют смысла и будут проходить в Вене.

"Есть порядок, который нужно соблюдать. Например, группа называется как? Трехсторонняя контактная группа. Ведущую роль там играет модератор, ОБСЕ, и "трехсторонняя" - означает Украина, Россия и ОБСЕ. Таким образом, чтобы решить вопрос, где должна собираться группа, нужно совместное решение, одна Украина не может решить этот вопрос, как и Россия", - сказал Кравчук.

Он напомнил, что Россия уже пыталась в одностороннем порядке назначить место встречи для очередного заседания.

"Уже было такое, что Россия предложила физическую встречу в Минске, но модератор сделал соответствующее представление, в котором отметил, что при таких условиях пока, учитывая коронавирус, нет возможностей. И мы с этим считаемся и придерживаемся этой позиции", - сказал Кравчук.

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Глава украинской делегации также считает, что, исходя из нынешних реалий, физическое присутствие сторон для участия в заседании ТКГ не является обязательным.

"Конечно, если говорить о мнении конкретного человека – да, сейчас нет таких условий, чтобы собираться в Минске, и коронавирус и политическая ситуация там не способствуют для встреч, но это мое личное мнение. Мы пока не ставим вопрос о переносе встречи куда-то или проведении ее где-либо физически. А для встречи в видеоформате не имеет никакого значения, где находятся участники", - сказал Кравчук.

ТКГ по Донбассу в Минске

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Автор: УНИАН