Перенос встречи Трехсторонней контактной группы из Минска в другое место не обсуждалось, а само место не имеет значения для встреч в формате видеоконференций.
Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, комментируя слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что переговоры ТКГ в Минске не имеют смысла и будут проходить в Вене.
"Есть порядок, который нужно соблюдать. Например, группа называется как? Трехсторонняя контактная группа. Ведущую роль там играет модератор, ОБСЕ, и "трехсторонняя" - означает Украина, Россия и ОБСЕ. Таким образом, чтобы решить вопрос, где должна собираться группа, нужно совместное решение, одна Украина не может решить этот вопрос, как и Россия", - сказал Кравчук.
Он напомнил, что Россия уже пыталась в одностороннем порядке назначить место встречи для очередного заседания.
"Уже было такое, что Россия предложила физическую встречу в Минске, но модератор сделал соответствующее представление, в котором отметил, что при таких условиях пока, учитывая коронавирус, нет возможностей. И мы с этим считаемся и придерживаемся этой позиции", - сказал Кравчук.
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Глава украинской делегации также считает, что, исходя из нынешних реалий, физическое присутствие сторон для участия в заседании ТКГ не является обязательным.
"Конечно, если говорить о мнении конкретного человека – да, сейчас нет таких условий, чтобы собираться в Минске, и коронавирус и политическая ситуация там не способствуют для встреч, но это мое личное мнение. Мы пока не ставим вопрос о переносе встречи куда-то или проведении ее где-либо физически. А для встречи в видеоформате не имеет никакого значения, где находятся участники", - сказал Кравчук.
ТКГ по Донбассу в Минске
- 28 июля стало известно, что экс-президент Леонид Кучма решил прекратить участие в работе ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
- 30 июля Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
- 18 августа президент ввел в состав делегации Украины для участия в Контактной группе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Фокина.
- На фоне событий в Беларуси Леонид Кравчук допустил, что переговоры по Донбассу могут перенести из Минска в другое место.
- Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит смысла переносить из Минска переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вопроса о возможном переносе переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска сейчас не время.
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