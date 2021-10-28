Политик поздравила продавщиц с Днем бабушек.

Народный депутат Юлия Тимошенко показала, как в стильном пальто, туфлях на высоких шпильках и без защитной маски покупала на обочине яблоки у бабушек в Черниговской области.

Видео и фото она опубликовала в своем Instagram.

Тимошенко находится с рабочим визитом в регионе. Яблоки она вышла купить по дороге.

На опубликованном видео видно, как Тимошенко сначала поздравила местных жительниц с Днем бабушек, попробовала яблоко и купила себе целую корзину фруктов.

"Свои. Сочные. Сладкие. Из сада возле дома. 50 гривень корзина", – подписала Тимошенко фото.

"Юлия Владимировна – настоящий лидер", "Приятного", "Благородно". "Как здорово поддержать наших трудолюбивых сельских женщин", "Наш урожай самый лучший на земле", "Вы, как всегда, волшебна", "Юля на передовую собирается", – отреагировали подписчики.

Напомним, ежегодно 28 октября в Украине отмечается теплый семейный праздник – День бабушек и дедушек.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц