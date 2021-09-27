В кадре народная избранница предстала в белом пальто, черной водолазке и в белой юбке-карандаше.

Украинский народный депутат Юлия Тимошенко демонстрирует стильные образы не только на заседаниях Верховной Рады, но и во время досуга.

На этот раз политик показала снимок, как она с дочкой Евгенией и 5-летней внучкой идут в оперетту. Кадр опубликован на Facebook-странице леди Ю.

Читайте также"Икона": Юлия Тимошенко произвела фурор в Раде новым образомТак, Тимошенко с семьей сходила на спектакль "Семейка Аддамсов" в Киевском национальном академическом театре оперетты.

"Девчонки-театралки или семьей на "Семейку Аддамсов"! Идеальное завершение выходных", - подписала фото Юлия Владимировна.

В кадре народная избранница предстала в белом пальто, черной водолазке и в белой юбке-карандаше. Дополнила свой образ она черными туфлями с носками кремового цвета, лаконичной прической с собранными волосами и стильными очками с темной оправой.

Ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пришла в первый день работы Верховной Рады после каникул в стильном аутлуке: в черном жакете, расшитом бисером, и юбке-карандаше. Дополнила она образ уложенными на одну сторону волосами и очками в стильной оправе.

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Автор: Ольга Робейко