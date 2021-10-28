28 октября отмечается один из самых милых праздников - День бабушек и дедушек.

Ежегодно 28 октября в Украине отмечается теплый семейный праздник - День бабушек и дедушек. Согласно традиции, на торжество принято дарить комнатные растения и желать любимым родственникам долгих лет жизни. УНИАН подскажет, как удачно поздравить бабушек и дедушек с праздником.

Ранее мы говорили о том, какой праздник 28 октября отмечается еще.

День бабушек и дедушек: история

Читайте такжеЦерковный праздник 28 октября - перечень событий, приметы и запреты дняПраздник бабушек и дедушек возник относительно недавно – в 2009 году. Его основало нидерландское Цветочное бюро. Идея заключалась в том, чтобы внуки в этот день поздравляли своих дедушек и бабушек и дарили им горшки с живыми цветами, что символизирует связь поколений.

По возможности сегодня обязательно стоит посетить своих бабушек и дедушек, чтобы поздравить их с этим милым и душевным праздником. Если же невозможно поздравить вживую, то следует прислать открытку или поздравление для своих родных людей.

Чтобы облегчить поиск нужных слов, УНИАН собрал самые разнообразные поздравления в стихах и прозе, а также искренние яркие открытки и картинки.

С Днем бабушек и дедушек – стихи и открытки

***

С днем бабушек и дедушек

Хотим поздравить вас,

Желаем вам здоровья,

Любви, как в первый раз,

Пусть лучиками счастья

Наполнится ваш дом,

Достаток и удача

Всегда живут пусть в нем!

***

Бабушки и дедушки, поздравляем Вас,

Вы – опора в жизни, Вы – солнышки для нас,

Вы – небо ярко-синее, Вы – нежные цветы...

Желаем исполнения заветнейшей мечты!

Желаем Вам улыбок и долгих-долгих лет,

Жить в радости и счастье, без горестей и бед,

Здоровья Вам сибирского, заботы, теплоты,

В душе, чтоб было солнечно и пели соловьи!

***

Дедуля и бабуля,

Желаю вам добра,

В день бабушек и дедушек,

Лишь счастья и тепла!

Здоровья вам и радости,

И пусть бегут года,

Душа ведь не состариться,

Пусть будет молода!

***

Пусть, как вода по камушкам,

Бегут вперед года,

Мы дедушкам и бабушкам

Признательны всегда.

За доброту и искренность,

И рук родных тепло,

За то, что с вами, близкими,

Нам очень повезло.

Здоровья пожелаем вам

И долгих светлых дней,

Чтоб не ходили по врачам

И были вы бодрей!

***

Кто нас любит больше всех на свете?

Кто нам дарит ласку и тепло?

У кого под боком люди эти,

Тому просто несказанно повезло.

Бабушки и дедушки, родные,

Вам хочу от сердца пожелать,

Чтоб вы были вечно молодые

И любили с внуками играть.

***

Мудрость наша — это вы,

Бабушки, дедули.

Поздравляют внуки вас,

Дочери, сынули!

Долголетия и сил,

Стойкости душевной,

Жизни мирной и спокойной,

Радостной, безбедной.

Не хранить обиды вам,

И расстаться с ними,

Оставаться молодыми,

Крайне заводными!

Поздравления с Днем бабушек и дедушек в прозе и картинках

***

В День бабушек и дедушек искренне хочу пожелать мира и счастья, добра и блага. Пусть внуки греют сердце своей любовью и радуют душу своими успехами. Желаю крепкого здоровья и неизменного статуса самой лучшей бабушки и самого лучшего деда.

***

Теплые руки, крепкие объятия, горячие поцелуи, нет прекрасней места, чем рядом с бабушками и дедушками. Вы делаете мир добрее, а нас счастливее. Живите вечно и радуйте нас светом своего сердца!

***

Поздравляю с Днем бабушек и дедушек. Желаю бодрости духа и просто огромных сил для воспитания славных внуков. Пусть бабушка и дедушка, как в доброй песне, всегда будут "рядышком", пусть у вас в гостях внукам всегда будет раздолье и благодать!

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Дорогие мои бабуля и дедуля, я искренне желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и достойной пенсии, чтобы вы могли жить в свое удовольствие! Пускай каждый ваш денек будет наполнен радостью, добром и любовью! Цените и берегите друг друга! Люблю вас!

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Автор: Виолетта Орлова