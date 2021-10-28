Ежегодно 28 октября в Украине отмечается теплый семейный праздник - День бабушек и дедушек. Согласно традиции, на торжество принято дарить комнатные растения и желать любимым родственникам долгих лет жизни. УНИАН подскажет, как удачно поздравить бабушек и дедушек с праздником.
Ранее мы говорили о том, какой праздник 28 октября отмечается еще.
День бабушек и дедушек: история
Читайте такжеЦерковный праздник 28 октября - перечень событий, приметы и запреты дняПраздник бабушек и дедушек возник относительно недавно – в 2009 году. Его основало нидерландское Цветочное бюро. Идея заключалась в том, чтобы внуки в этот день поздравляли своих дедушек и бабушек и дарили им горшки с живыми цветами, что символизирует связь поколений.
По возможности сегодня обязательно стоит посетить своих бабушек и дедушек, чтобы поздравить их с этим милым и душевным праздником. Если же невозможно поздравить вживую, то следует прислать открытку или поздравление для своих родных людей.
Чтобы облегчить поиск нужных слов, УНИАН собрал самые разнообразные поздравления в стихах и прозе, а также искренние яркие открытки и картинки.
С Днем бабушек и дедушек – стихи и открытки
***
С днем бабушек и дедушек
Хотим поздравить вас,
Желаем вам здоровья,
Любви, как в первый раз,
Пусть лучиками счастья
Наполнится ваш дом,
Достаток и удача
Всегда живут пусть в нем!
***
Бабушки и дедушки, поздравляем Вас,
Вы – опора в жизни, Вы – солнышки для нас,
Вы – небо ярко-синее, Вы – нежные цветы...
Желаем исполнения заветнейшей мечты!
Желаем Вам улыбок и долгих-долгих лет,
Жить в радости и счастье, без горестей и бед,
Здоровья Вам сибирского, заботы, теплоты,
В душе, чтоб было солнечно и пели соловьи!
***
Дедуля и бабуля,
Желаю вам добра,
В день бабушек и дедушек,
Лишь счастья и тепла!
Здоровья вам и радости,
И пусть бегут года,
Душа ведь не состариться,
Пусть будет молода!
***
Пусть, как вода по камушкам,
Бегут вперед года,
Мы дедушкам и бабушкам
Признательны всегда.
За доброту и искренность,
И рук родных тепло,
За то, что с вами, близкими,
Нам очень повезло.
Здоровья пожелаем вам
И долгих светлых дней,
Чтоб не ходили по врачам
И были вы бодрей!
***
Кто нас любит больше всех на свете?
Кто нам дарит ласку и тепло?
У кого под боком люди эти,
Тому просто несказанно повезло.
Бабушки и дедушки, родные,
Вам хочу от сердца пожелать,
Чтоб вы были вечно молодые
И любили с внуками играть.
***
Мудрость наша — это вы,
Бабушки, дедули.
Поздравляют внуки вас,
Дочери, сынули!
Долголетия и сил,
Стойкости душевной,
Жизни мирной и спокойной,
Радостной, безбедной.
Не хранить обиды вам,
И расстаться с ними,
Оставаться молодыми,
Крайне заводными!
Поздравления с Днем бабушек и дедушек в прозе и картинках
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В День бабушек и дедушек искренне хочу пожелать мира и счастья, добра и блага. Пусть внуки греют сердце своей любовью и радуют душу своими успехами. Желаю крепкого здоровья и неизменного статуса самой лучшей бабушки и самого лучшего деда.
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Теплые руки, крепкие объятия, горячие поцелуи, нет прекрасней места, чем рядом с бабушками и дедушками. Вы делаете мир добрее, а нас счастливее. Живите вечно и радуйте нас светом своего сердца!
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Поздравляю с Днем бабушек и дедушек. Желаю бодрости духа и просто огромных сил для воспитания славных внуков. Пусть бабушка и дедушка, как в доброй песне, всегда будут "рядышком", пусть у вас в гостях внукам всегда будет раздолье и благодать!
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Дорогие мои бабуля и дедуля, я искренне желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и достойной пенсии, чтобы вы могли жить в свое удовольствие! Пускай каждый ваш денек будет наполнен радостью, добром и любовью! Цените и берегите друг друга! Люблю вас!
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