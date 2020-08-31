На съезде присутствуют Зеленский, Шмыгаль, Разумков, Стефанчук.

В Киеве проходит седьмой внеочередной съезд партии "Слуга народа", на котором будет принято решение об участии в местных выборах 25 октября.

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Как передает корреспондент УНИАН, на съезде присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Съезд проводится на крыше КВЦ "Парковый".

Местные выборы в Украине-2020:

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.

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Автор: Надя Пришляк