В Киеве начался очередной съезд партии "Слуга народа" / фото УНИАН
В Киеве проходит седьмой внеочередной съезд партии "Слуга народа", на котором будет принято решение об участии в местных выборах 25 октября.
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Как передает корреспондент УНИАН, на съезде присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук.
Съезд проводится на крыше КВЦ "Парковый".
Местные выборы в Украине-2020:
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.
- Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.
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