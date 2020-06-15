У власти остался год, чтобы вылезти из "теплой ванны" и заняться Украиной

Олег Дунда

Прошел год с момента избрания президента и начала парламентской кампании, на носу местные выборы. Можно подводить первые итоги. А чтобы они были адекватными, мы с командой решили провести социсследование. Оценить текущее состояние общества, его надежды и планы, и сравнить с тем, что было год назад. За основу приняли Киевскую область. Во-первых, я депутат-мажоритарщик по этому региону. Во-вторых, это все-таки центральная область Украины. И, наконец, последние 10 лет электоральные предпочтения Киевщины показывают «среднюю температуру» по стране, являясь лакмусовой бумажкой предстоящих изменений. К исследованию мы подошли основательно, потратив на него несколько месяцев и опросив 5 тыс. избирателей.

Результаты вдохновляют. Можно с уверенностью сказать, что украинцы, в конце концов, определились с будущим: в какой стране они живут и хотели бы жить и какую власть предпочли бы видеть в своем государстве. В первую очередь, граждане Украины ощутили, что они живут в европейской стране и возврата к прошлому не будет. По Киевской области количество приверженцев советско-российского направления составляет всего 10-11%, сократившись за последние годы в три раза. Соответственно, у таких пророссийских политических проектов, как «Оппозиционная платформа» или «Оппозиционный блок», нет перспектив. Их будущее – стать маргинальными партиями и исчезнуть из политических раскладов.

Поддержка «Слуги народа» и Президента Владимира Зеленского очень велика, и местные выборы будут похожи по результатам на парламентские

Партия «Батькивщина» на данный момент – это «Титаник», который уже столкнулся с айсбергом и идет ко дну. Шансы на попадание в следующую Верховную Раду у нее минимальны. Последние годы «Батькивщина» не дает ни новых смыслов, ни новых надежд, ни новых идей, держась только на имидже своего лидера Юлии Тимошенко. На сегодняшний день электоральный предел партии колеблется на уровне проходного барьера в парламент. Единственная партия, которая показывает хоть что-то, – это «Европейская солидарность» Петра Порошенко, которая, по сути, «съела» все «старые» партии. Ее поддержка избирателями зависла в пределах 15%. Больше ей по Украине не собрать. При этом есть интересный нюанс. Среди симпатиков БПП-ЕС 50% согласны поддержать в политике «крепкого хозяйственника» с опытом, даже если он коррупционер «от ушей до кончика хвоста». Среди фанатов БЮТ-«Батькивщины» таких треть – 34,3%. «Старые» партии можно похоронить.

И в финале, что бы ни говорили, партия «Слуга народа» продолжает пользоваться всенародной любовью. В зависимости от реализации своей программы по развитию Украины, партия способна привлечь в ряды своих сторонников на выборах от 26 до 46%. Поддержка «Слуги народа» и Президента Владимира Зеленского очень велика, и местные выборы будут похожи по результатам на парламентские.

Проблема, которую необходимо решить за год, – это «синдром новичка»

Но есть и плохие новости для правящей политсилы. У нас изменилось мировосприятие людей. Если раньше общество было более патерналистским, то сейчас практически три пятых избирателей готовы принимать на себя ответственность за свою жизнь, не полагаясь на государство. Это огромный базис и возможность для стремительного экономического и политического развития украинского государства. Власти, в том числе депутатам, Офису президента, Кабмину необходимо это использовать. Люди готовы. Элиты – пока не очень.

Проблема, которую необходимо решить за год, – это «синдром новичка». Люди понимают, что нынешняя власть – это люди новые, не имеющие опыта, а иногда и необходимых знаний. Это нормально, все мы с чего-то начинаем. Но всякий новичок, который находится в такой ситуации, стоит перед выбором. Либо не бояться того, что все вокруг будут считать тебя некомпетентным, и за полгода набрать массу знаний. Общаться с экспертами, рассматривать различные мнения, вовлекаться в дискуссии. Да, это некомфортно, но за счет этих шагов можно стать сверхкомпетентным специалистом.

Либо выбрать другую стратегию. Начать сужать круг экспертов, избавляясь от некомфортных, и слушать только «единомышленников», постепенно погружаясь в «теплую ванную». К сожалению, большинство новичков выбирает легкий путь. Результат – они получают ограниченную информацию извне, перестают развиваться и начинают деградировать. Но самое страшное – то, что окружение, сужая доступ к реальной информации, начинает манипулировать человеком у власти в своих интересах, зная, что он не будет смотреть на проблему с альтернативной точки зрения.

«Синдром новичка» – это проблема, с которой необходимо сейчас справиться и чиновникам Кабмина, и руководителям Офиса президента. Я в свое время описывал, какие у меня претензии к Алексею Гончаруку – он был популистом. С премьером Денисом Шмыгалем мы ушли в другую крайность. Он, прекрасно осознавая, что своим положением обязан президенту Зеленскому, вместо того, чтобы приобретать субъектность и выступать экспертом, выбрал для себя роль «удлинителя рук» ОП, жертвуя собственным мнением.

Шмыгалю, если он не хочет подвести Зеленского и хотел бы оправдать надежды украинского народа, необходимо создать программу, которую он реально готов отстаивать

Это катастрофическая ошибка. Премьер, наоборот, должен принимать на себя «львиную долю» работы, риски и виденье развития Украины и отстаивать свою позицию. Объяснять, доказывать, рассуждать, дискутировать, а не менять решения в зависимости от того, в какую сторону дует ветер на Банковой. Ни к чему хорошему это не приведет. Пример – программа правительства, которую в очередной раз не утвердили. Вдумайтесь: премьер до сих пор не может определиться с программой поддержки экономики.

Шмыгалю, если он не хочет подвести Зеленского и хотел бы оправдать надежды украинского народа, необходимо создать программу, которую он реально готов отстаивать. Да, она может не нравиться депутатам. Да, она может не нравиться некоторым людям в Офисе президента. Это не важно. Он не доллар, чтобы всем нравиться. Главное – чтобы Шмыгаль в нее верил, доказывал ее жизнеспособность и был готов ее реализовывать. На самом деле, и премьеру, и правительству, и Офису президента необходимо быть более решительными.

Граждане пока поддерживают, как говорил президент Беларуси Александр Лукашенко, «перетрахивание» властной колоды. Таких – больше половины опрошенных респондентов. Люди понимают, что у руля государства сейчас находятся люди без опыта и, во многих случаях, без соответствующей компетенции. Избиратели это осознают и прощают. И они готовы ждать еще год. Это тот год запаса, когда надо все-таки показать результат. Но если этот год будет растрачен впустую, то наша «новая» власть повторит судьбу своих предшественников.

P.S. Хочу заверить представителей «старой» власти: даже если у нас ничего не выйдет (а я в это не верю), через год к вам никто не вернется. Вы уже не можете создавать новое будущее. Вы забыли, как это делать.

Олег Дунда, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа»

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