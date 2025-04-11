Нацбанк подчеркнул, что во время проверок финансовых учреждений действует исключительно в пределах своих полномочий.

Национальный банк Украины отмечает, что проверка Международного Инвестиционного Банка, который принадлежит Петру Порошенко, является плановой и не имеет никакого политического подтекста. Об этом заявил председатель Нацбанка Андрей Пышный, подчеркнув: "Народный депутат Украины Петр Порошенко опубликовал пост, в котором прибегнул к ложным заявлениям, сформировав информационную волну дискредитации и давления на Национальный банк. Опровергаю каждое из обвинений".

НБУ отверг обвинения якобы в политическом преследовании оппозиции.

"Выездная проверка АО "МИБ" по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства была запланирована на I квартал 2025 года. По результатам проверок в случае выявления нарушений НБУ применяет адекватные совершенным нарушениям меры воздействия", - подчеркнул Нацбанк.

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В то же время предметом проверки является деятельность именно банка, а не его клиентов. В частности, по соблюдению банком Порошенко требований закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и других нормативно-правовых актов.

"НБУ не требует от банков запрашивать дополнительные документы и сведения у клиентов при осуществлении проверки. НБУ не осуществляет проверок или оценок деятельности общественных организаций, благотворительных фондов, хозяйственных обществ и любых других субъектов, кроме тех, которые четко определены законодательством и относятся к кругу поднадзорных субъектов регулятора. В этом случае речь идет исключительно о банке и его деятельности как субъекта первичного финансового мониторинга", - добавили в учреждении.

Также Нацбанк отметил, что во время проверок финансовых учреждений действует исключительно в пределах своих полномочий:

"На сегодня проверка АО "МИБ" продолжается в плановом режиме. В публичной огласке вокруг этого процесса, спровоцированном владельцами и клиентами банка, мы видим давление на работу регулятора и, в частности, препятствование работе сотрудников инспекционной команды"

Напомним, что ранее НБУ оштрафовал банк Петра Порошенко на 20,5 млн грн за нарушение законодательства.

Эксперты называли махинациями работу Банка со средствами Фонда Порошенко для покупки украинских ОВГЗ.

Как известно, в феврале были введены санкции против ряда олигархов и политиков, которые создавали угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовали террористической деятельности. В том числе, в список вошли Петр Порошенко, Виктор Медведчук и другие.

В частности, Петра Порошенко обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму); финансировании террористов (покупка угля из ОРДЛО); торговле в войну с РФ (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в РФ и т.д.); совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и тому подобное.

Также в Офисе генпрокурора сообщили, что против Порошенко было открыто уголовное производство.

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