Всех пятерых обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Офис генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в ряде уголовных производств в отношении известных бизнесменов и бывших высокопоставленных чиновников, в отношении которых были применены персональные санкции по решению СНБО. Как сообщили в офисе, эти пять человек привлекаются к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, в Офисе генпрокурора проинформировали, что в декабре 2021 года пятому президенту Украины сообщено о подозрении в совершении по предварительному сговору группой лиц государственной измены и содействии деятельности террористических организаций (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). В этом же уголовном производстве в совершении этих преступлений ранее было сообщено о подозрении экс-лидеру запрещенной политической партии "ОПЗЖ".

Они подозреваются в том, что с ноября 2014-го по январь 2015 года в сговоре с другими лицами, а также представителями высшего политического руководства РФ способствовали террористическим организациям "ЛНР/ДНР" в получении сверхприбылей в размере более 3 млрд грн, от организованных ими поставок угля с оккупированных территорий. Эти преступления привели к росту энергетической зависимости Украины от РФ и укрепили финансовую состоятельность террористических организаций.

Видео дня

Отмечается, что досудебное расследование в этом уголовном производстве было завершено в сентябре 2022 года. Подозреваемые и их адвокаты были уведомлены об открытии материалов уголовного производства для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины. В связи со злоупотреблением своими правами и затягиванием процесса прокуроры обратились в суд с ходатайством об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления до конца марта 2025 года.

"Бывший народный депутат и лидер "ОПЗЖ" также является обвиняемым в другом уголовном производстве. Ему инкриминируется государственная измена и нарушение законов и обычаев войны (ст. 111, 438 УК Украины). Он обвиняется в содействии должностным лицам РФ в разграблении украинского месторождения нефти и газа в пределах Прикерченского шельфа Черного моря и передал врагу тайную информацию о расположении воинской части. Также экс-нардеп обеспечил функционирование сети влияния, которая должна была формировать в Украине нужное для РФ общественное мнение. Сейчас обвинительный акт в этом уголовном производстве находится на рассмотрении в суде. В настоящее время в суде исследовано большинство материалов - доказательств стороны обвинения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Офисе генпрокурора проинформировали о производстве против еще трех известных бизнесменов.

Санкции против Порошенко и Медведчука: что известно

Как сообщал УНИАН, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 5 олигархов. Документ обнародовал Офис главы государства.

Так, согласно указу, санкции введены против Петра Порошенко, Константина Жеваго, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Виктора Медведчука. Ограничительные меры предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение торговых операций и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: